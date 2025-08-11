Menu
  • Bola Branca 12h44
  • 11 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tertúlia Bola Branca

Entrámos na máquina do tempo e chegámos a 1993/94: Tertúlia Bola Branca em direto às 17h

11 ago, 2025 - 15:55

Em temporada com Mundial nos EUA, a Tertúlia Bola Branca viaja até à última vez que isso aconteceu e vai descobrir o que se passou no nosso futebol. Com Chiquinho Conde e Rui Miguel Tovar, a moderação é do Hugo Tavares da Silva

Ouvir
