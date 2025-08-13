Menu
  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Hélder Carvalho na estreia do Benfica no campeonato

13 ago, 2025 - 18:37

Veja a lista de todos os árbitros da segunda jornada da I Liga.

A+ / A-

Estão definidas as equipas de arbitragem para a segunda jornada da I Liga.

AVS-Casa Pia

Árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Rui Costa

Tondela-Famalicão
Árbitro: Fábio Veríssimo
VAR: Cláudia Ribeiro

Vitória-Estoril
Árbitro: José Bessa
VAR: Rui Oliveira

Estrela-Benfica
Árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Luís Ferreira

Rio Ave-Nacional
Árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Rui Soares

Alverca-Sp Braga
Árbitro: Miguel Nogueira
VAR: António Moreira

Santa Clara-Moreirense
Árbitro: David Silva
VAR: João Bento

Sporting-Arouca
Árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Manuel Mota

Gil Vicente-FC Porto
Árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Bruno Esteves

