Hélder Carvalho na estreia do Benfica no campeonato

13 ago, 2025 - 18:37
Estão definidas as equipas de arbitragem para a segunda jornada da I Liga.
AVS-Casa Pia
Árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Rui Costa
Tondela-Famalicão
Árbitro: Fábio Veríssimo
VAR: Cláudia Ribeiro
Vitória-Estoril
Árbitro: José Bessa
VAR: Rui Oliveira
Estrela-Benfica
Árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Luís Ferreira
Rio Ave-Nacional
Árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Rui Soares
Alverca-Sp Braga
Árbitro: Miguel Nogueira
VAR: António Moreira
Santa Clara-Moreirense
Árbitro: David Silva
VAR: João Bento
Sporting-Arouca
Árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Manuel Mota
Gil Vicente-FC Porto
Árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Bruno Esteves