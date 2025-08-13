Vicens. Braga quer “fazer um jogo muito bom para estar no playoff”

O treinador Carlos Vicens fez a antevisão ao jogo entre o Sp. Braga e o Cluj, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

De recordar que, na primeira mão, os arsenalistas venceram na Roménia por 2-1.

Cluj diferente amanhã?

"Não sei a diferença que pode haver amanhã.... Há um jogo prévio que serviu a ambas as equipas para observar, analisar e vamos entrar com mentalidade de fazer um jogo muito bom para estar no playoff".

Sp. Braga terá de melhorar a entrada em jogo?

“O foco está em todos os momentos do jogo. Não pode estar na construção de jogo ou em chegar ao último terço. Todas as situações são importantes para termos êxito. Estamos a construir a nossa identidade e o nosso processo, sendo que o foco é no dia a dia".

Níveis de confiança aumentam?

“Ganhar jogos e ter resultados positivos aumenta sempre os níveis de confiança. Sabíamos, que no início de época, com um novo treinador, com um processo novo de trabalho, esses resultados vão sempre ajudar, dá-nos tranquilidade, dá confiança no processo e que estamos a ir no bom caminho, sabendo que há muitas coisas a melhorar".

Empréstimo de Chissumba

“Chegou esta possibilidade de ir para um clube que tem um treinador que o conhece [Custódio Castro], pensamos que seria uma boa opção para jogar e ser um jogador importante, não que não fosse aqui, já o conhecíamos da época passada e que aqui ia ter mais competição nessa posição, mas sabemos que o futuro de Chissumba tem que ser aqui em Sp. Braga para ser um jogador importante no futuro".

É expectável muitas mudanças?

"Veremos amanhã o que vamos decidir. Vamos apresentar os que nos dão melhores indicadores para implementar o nosso plano de jogo da melhor maneira".

A partida está marcada para as 19h30 desta segunda-feira.