  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Vasco Matos. “Melhor resultado que o Santa Clara já tinha alcançado”

14 ago, 2025 - 22:41

Equipa açoriana empatou em casa depois de ter ganho fora e avança para o playoff da Liga Conferência.

O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, considera que a equipa deu uma boa resposta, mas lamenta as muitas oportunidades desperdiçadas.

A partida

“As situações que criamos é o que mais me satisfaz. Criámos muitas situações, e na primeira parte poderíamos ter chegado quase com o mesmo resultado que trouxemos. Os jogadores deram uma grande resposta, com as muitas alterações. Alcançámos o melhor resultado que o Santa Clara já tinha alcançado [playoff Liga Conferência em 2021/22]. Foco total no campeonato e esperamos também ter a presença dos nossos adeptos que com eles somos mais fortes. Vamos continuar a olhar para a equipa e continuar a desenvolver porque não queremos a equipa confortável, até porque os adversários já nos começam a conhecer”.

Foco

“O nosso foco está no jogo com o Moreirense. Acreditamos no coletivo, não acreditamos em individualidades. A força deste grupo é o coletivo e vamos continuar a olhar para isso para ver os melhores jogadores para cada jogo”.

O Santa Clara segue para o playoff da Liga Conferência, com um agregado de 3-0 diante do Larne.

