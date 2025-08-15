José Faria. Benfica vai “colocar a carne toda no assador”

O treinador do Estrela da Amadora, José Faria, aguarda um Benfica na máxima força na partida deste sábado para a I Liga.

"Acredito que o foco vai estar muito neste jogo, pelo menos no campeonato do Benfica. Não jogaram na primeira jornada e acredito que vão querer entrar bem no campeonato, com um bom resultado. E sendo um míster ágil, parece-me que vão colocar a carne toda no assador, não parece que haja algum tipo de poupança. Até porque estão numa fase de consolidar processos, estão numa fase de integração de alguns jogadores novos na equipa. Criar dinâmicas e vitórias é muito importante”, disse.

O técnico tricolor aproveitou para manifestar total confiança na sua equipa. “Acredito muito na nossa capacidade de adaptar em função da equipe que temos. E para jogar contra um clube gigantesco como o Benfica, um dos grandes mundiais, temos que ter um Estrela muito forte, a roçar a perfeição”, referiu.

José Faria foi expulso na primeira partida do campeonato e, por isso, não vai estar no banco contra os encarnados.

"Obviamente que afeta, porque nós somos intervenientes e cada um tem o seu papel. Foi entendido que joguei a bola para retardar o jogo, não o fiz com essa intenção. Sinceramente, acho que foi uma decisão um pouco precipitada, exagerada. Agora, sabemos que é diferente treinar o Estrela do que treinar o Benfica, de treinar em grandes clubes e certamente se isso tivesse acontecido com um treinador de outro patamar onde existe mais pressão, mais adeptos, certamente aqui e ali as pessoas poderiam reagir de outra maneira", disse.

A partida entre Estrela e Benfica está marcada para as 20h30 deste sábado.