Sporting-Porto da 4.ª jornada da Liga joga-se a 30 de agosto

15 ago, 2025 - 15:30 • Lusa

Veja os dias e os horários dos jogos das terceira e quarta jornadas.

O primeiro clássico da edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, entre Sporting e FC Porto, em Lisboa, vai ser disputado no dia 30 de agosto, um sábado, informou esta sexta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O embate entre ‘leões’, bicampeões nacionais, e ‘dragões’, da quarta jornada da I Liga, vai ter início às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, um dia antes de o Benfica visitar o Alverca, no domingo, dia 1 de setembro, às 18:00.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Na terceira jornada, cujo programa também foi divulgado nesta sexta-feira, o Sporting visita o Nacional, também no sábado, dia 23 de agosto, às 18:00, no mesmo dia em que o rival Benfica recebe o Tondela, mas às 20:30.

O FC Porto entra em campo no dia seguinte, com a receção ao Casa Pia, às 18:00, antes de o Sporting de Braga ser anfitrião do AVS, às 20:30.

Nesta ronda, o jogo do Santa Clara, que enfrenta o play-off da Liga Conferência, depois de superar duas pré-eliminatórias, foi adiado para 06 de setembro, data de jogos das seleções.

Programa da terceira jornada:

Sábado, 23 ago:

  • Moreirense - Vitória de Guimarães, 16:00
  • Nacional – Sporting, 18:00
  • Arouca - Rio Ave, 20:30
  • Benfica – Tondela, 20:30

Domingo, 24 ago:

  • Famalicão - Gil Vicente, 15:30
  • FC Porto - Casa Pia, 18:00
  • Sporting de Braga – AVS, 20:30

Segunda-feira, 25 ago:

  • Estrela da Amadora – Alverca, 20:15

Sábado, 06 set:

  • Estoril Praia - Santa Clara, 20:30

Programa da quarta jornada:

Sexta-feira, 29 ago:

  • Gil Vicente – Moreirense, 20:15
  • Casa Pia – Nacional, 15:30
  • AVS – Famalicão, 18:00
  • Vitória de Guimarães – Arouca, 18:00
  • Sporting - FC Porto, 20:30

Domingo, 31 ago:

  • Tondela - Estoril Praia, 15:30
  • Alverca – Benfica, 18:00
  • Santa Clara - Estrela da Amadora, 19:30 locais (20:30 em Lisboa)
  • Rio Ave - Sporting de Braga, 20:30
