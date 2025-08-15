Sporting-Porto da 4.ª jornada da Liga joga-se a 30 de agosto

O primeiro clássico da edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, entre Sporting e FC Porto, em Lisboa, vai ser disputado no dia 30 de agosto, um sábado, informou esta sexta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O embate entre ‘leões’, bicampeões nacionais, e ‘dragões’, da quarta jornada da I Liga, vai ter início às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, um dia antes de o Benfica visitar o Alverca, no domingo, dia 1 de setembro, às 18:00.

Na terceira jornada, cujo programa também foi divulgado nesta sexta-feira, o Sporting visita o Nacional, também no sábado, dia 23 de agosto, às 18:00, no mesmo dia em que o rival Benfica recebe o Tondela, mas às 20:30.



O FC Porto entra em campo no dia seguinte, com a receção ao Casa Pia, às 18:00, antes de o Sporting de Braga ser anfitrião do AVS, às 20:30.

Nesta ronda, o jogo do Santa Clara, que enfrenta o play-off da Liga Conferência, depois de superar duas pré-eliminatórias, foi adiado para 06 de setembro, data de jogos das seleções.

Programa da terceira jornada:

Sábado, 23 ago:

Moreirense - Vitória de Guimarães, 16:00

Arouca - Rio Ave, 20:30 Benfica – Tondela, 20:30

Domingo, 24 ago:

Famalicão - Gil Vicente, 15:30

Segunda-feira, 25 ago:

Estrela da Amadora – Alverca, 20:15

Sábado, 06 set:

Estoril Praia - Santa Clara, 20:30

Programa da quarta jornada:

Sexta-feira, 29 ago:

Gil Vicente – Moreirense, 20:15

Domingo, 31 ago: