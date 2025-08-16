Morreu Joaquim Oliveira, empresário fundador da Sport TV

Morreu este sábado aos 78 anos Joaquim Oliveira, o empresário que fundou a Sport TV e foi dono do grupo detentor do Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF. A morte foi anunciada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Joaquim Oliveira nasceu em Penafiel, fundando em 1984 a Olivedesportos como empresa de publicidade, marketing e direitos televisivos de desporto. Foi através desta empresa que deteve participações nas SADs do FC Porto, Benfica e Braga, e era através dela que ainda detinha 25% da Sport TV.

O empresário fundou a Sport TV em 1998. A estação, atualmente detida também por NOS, Vodafone e Altice, mudou o panorama das transmissões televisivas de futebol e outros desportos em Portugal, colocando pela primeira vez essas transmissões num canal por assinatura.

Joaquim Oliveira comprou ainda, em 2005, a parte de comunicação social da Lusomundo, ficando assim com o controlo do Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF — a que juntou o desportivo O Jogo, comprado em 1994. O empresário vendeu parte da participação no grupo Global Media em 2014.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) emitiu uma nota de pesar, em que Pedro Proença lamenta a morte de uma "figura importantíssima na promoção e desenvolvimento do Futebol Português, que fica inegavelmente mais pobre com a sua partida".

A FPF anunciou ainda que todos os jogos organizados pela federação este fim de semana vão ter um minuto de silêncio em memória de Joaquim Oliveira.