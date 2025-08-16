Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol

Morreu Joaquim Oliveira, empresário fundador da Sport TV

16 ago, 2025 - 13:00 • João Pedro Quesado

Todos os jogos este fim de semana vão ter um minuto de silêncio em memória de Joaquim Oliveira.

A+ / A-

Morreu este sábado aos 78 anos Joaquim Oliveira, o empresário que fundou a Sport TV e foi dono do grupo detentor do Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF. A morte foi anunciada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Joaquim Oliveira nasceu em Penafiel, fundando em 1984 a Olivedesportos como empresa de publicidade, marketing e direitos televisivos de desporto. Foi através desta empresa que deteve participações nas SADs do FC Porto, Benfica e Braga, e era através dela que ainda detinha 25% da Sport TV.

O empresário fundou a Sport TV em 1998. A estação, atualmente detida também por NOS, Vodafone e Altice, mudou o panorama das transmissões televisivas de futebol e outros desportos em Portugal, colocando pela primeira vez essas transmissões num canal por assinatura.

Joaquim Oliveira comprou ainda, em 2005, a parte de comunicação social da Lusomundo, ficando assim com o controlo do Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF — a que juntou o desportivo O Jogo, comprado em 1994. O empresário vendeu parte da participação no grupo Global Media em 2014.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) emitiu uma nota de pesar, em que Pedro Proença lamenta a morte de uma "figura importantíssima na promoção e desenvolvimento do Futebol Português, que fica inegavelmente mais pobre com a sua partida".

A FPF anunciou ainda que todos os jogos organizados pela federação este fim de semana vão ter um minuto de silêncio em memória de Joaquim Oliveira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?