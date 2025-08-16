Nota 3 para Hélder Carvalho. “Penálti bem assinalado, faltou amarelo para Rios”

16 ago, 2025 - 23:38
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 3 a Hélder Carvalho, árbitro do Estrela Amadora - Benfica, partida da 2.ª jornada da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera o penálti que deu o golo do Benfica é “bem assinalado”, mas dá conta de um erro: faltou um amarelo a Richard Rios, logo aos 2 minutos. De recordar que o médio dos encarnados foi depois admoestado na segunda parte, o que poderia ter sido o segundo cartão.
No geral, o jogo não foi difícil, apesar de ter havido um “número excessivo de faltas”.
O árbitro esteve assertivo no capítulo disciplinar, apesar de ter faltado o tal cartão ao internacional colombiano.
Posto isto, Nota 3 para o árbitro Hélder Carvalho.
Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o Estrela Amadora por 1-0.