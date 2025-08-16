Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

VAR Bola Branca

Nota 3 para Hélder Carvalho. “Penálti bem assinalado, faltou amarelo para Rios”

16 ago, 2025 - 23:38

Veja aqui o resumo da opinião do VAR Renascença após o Estrela Amadora - Benfica.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 3 a Hélder Carvalho, árbitro do Estrela Amadora - Benfica, partida da 2.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera o penálti que deu o golo do Benfica é “bem assinalado”, mas dá conta de um erro: faltou um amarelo a Richard Rios, logo aos 2 minutos. De recordar que o médio dos encarnados foi depois admoestado na segunda parte, o que poderia ter sido o segundo cartão.

No geral, o jogo não foi difícil, apesar de ter havido um “número excessivo de faltas”.

O árbitro esteve assertivo no capítulo disciplinar, apesar de ter faltado o tal cartão ao internacional colombiano.

Posto isto, Nota 3 para o árbitro Hélder Carvalho.

Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o Estrela Amadora por 1-0.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?