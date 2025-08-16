"Resultado injusto", considera adjunto da Reboleira

O treinador adjunto do Estrela Amadora, Luís Silva, considera injusta a derrota contra o Benfica, em partida da segunda jornada da I Liga.

“Penso que é um resultado injusto para o que se passou, fomos equipa sólida na forma como defendemos, estávamos a jogar contra o Benfica, tínhamos estudado o adversário, que teve mais bola do que nós, mas controlámos o jogo. Tivemos oportunidade mais do que suficientes para chegar ao 1-0, assim como para chegar ao empate. É um resultado com sensação de injustiça pelo que fizemos hoje”m referiu.

Em declarações à Sporttv, Luís Silva elogia o trabalho que tem sido feito na Reboleira.

“É o trabalho. Não há outra forma de conseguirmos fazer evoluir a equipa, um plantel muito remodelado, conseguir que eles adquiram os comportamentos que queremos, tem sido com muito trabalho de toda a equipa técnica e restantes estrutura”.

O próximo adversário dos tricolores é o Alverca.

“Jogos diferentes, mas a mesma vontade. O jogo é de segunda-feira a oito dias, mas jogamos a cada treino, todos os dias, vamos ver o que fizemos de menos bem aqui hoje para melhorar e, jogo a jogo, seguirmos o nosso caminho de forma tranquila”.

O Benfica derrotou o Estrela da Amadora, por 1-0, com golo de Pavlidis.