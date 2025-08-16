Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Vasco Seabra. Arouca “competitiva” contra Sporting

16 ago, 2025 - 17:52 • Lusa

Partida marcada para 20h30 deste domingo.

A+ / A-

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, promete uma equipa “competitiva e a mostrar identidade” no duelo de domingo com o Sporting, em Alvalade, da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Vamos defrontar um adversário muito forte, com um excelente treinador e que vem de uma primeira jornada de grande qualidade. Mas, queremos ser competitivos e marcar a nossa identidade”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Vasco Seabra não considerou que os leões estejam mais debilitados com a saída do goleador Viktor Gyökeres, apontando outros perigos para a sua equipa, que vão exigir um Arouca “solidário e ambicioso”.

“O Sporting tem agora no ataque o Luís Suárez, um jogador muito combinativo, que cria superioridade em zonas centrais. É diferente do Gyökeres, que se destacava pelo ataque à profundidade. Requer da nossa parte uma atenção permanente”, analisou.

Paralelamente, Seabra mostrou-se confiante no próprio grupo, destacando que os reforços aumentaram a competitividade interna, mas alertando que o caminho ainda é longo e exige consistência.

“Estou muito feliz com os jogadores que temos, tanto os que já cá estavam como os que chegaram. Dão-me boas dores de cabeça porque todos querem jogar e isso aumenta a exigência diária, tornando-nos mais fortes como coletivo”, acrescentou.

Ao abordar especificamente a preparação deste desafio, o treinador explicou que o foco da equipa não mudou face à época passada, sublinhou que a prioridade recai sobre o processo coletivo da sua equipa e do adversário, embora se façam ajustes estratégicos em função das características individuais.

“Mais do que individualmente, olhamos muito para o processo coletivo. Naturalmente há nuances, o Gyökeres era fortíssimo no ataque ao espaço, o Suárez também tem esses momentos. Ajustamos na pressão e nas transições, mas 90% da preparação centra-se no jogo coletivo”, explicou.

Numa perspetiva mais ampla, o treinador afirmou que nem o Arouca, nem o Sporting estão ainda na melhor versão, apontando “uma evolução contínua”.

“Tal como diz o Abel [Ferreira], temos de jogar com cabeça fria e coração quente. Há fases em que vamos sofrer, mas, em outras, queremos também assumir o jogo, ter bola e mostrar alegria por competir contra os melhores. É assim que crescemos como equipa”, declarou.

O técnico assumiu as ausências, para este jogo, de Pablo e Marozau, jogadores ainda a recuperar de problemas físicos.

O Arouca joga no domingo no reduto do Sporting, numa partida agendada para as 20h30, com arbitragem de Hélder Malheiro da Associação de Futebol de Lisboa.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?