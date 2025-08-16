Vasco Seabra. Arouca “competitiva” contra Sporting

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, promete uma equipa “competitiva e a mostrar identidade” no duelo de domingo com o Sporting, em Alvalade, da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Vamos defrontar um adversário muito forte, com um excelente treinador e que vem de uma primeira jornada de grande qualidade. Mas, queremos ser competitivos e marcar a nossa identidade”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Vasco Seabra não considerou que os leões estejam mais debilitados com a saída do goleador Viktor Gyökeres, apontando outros perigos para a sua equipa, que vão exigir um Arouca “solidário e ambicioso”.

“O Sporting tem agora no ataque o Luís Suárez, um jogador muito combinativo, que cria superioridade em zonas centrais. É diferente do Gyökeres, que se destacava pelo ataque à profundidade. Requer da nossa parte uma atenção permanente”, analisou.

Paralelamente, Seabra mostrou-se confiante no próprio grupo, destacando que os reforços aumentaram a competitividade interna, mas alertando que o caminho ainda é longo e exige consistência.

“Estou muito feliz com os jogadores que temos, tanto os que já cá estavam como os que chegaram. Dão-me boas dores de cabeça porque todos querem jogar e isso aumenta a exigência diária, tornando-nos mais fortes como coletivo”, acrescentou.

Ao abordar especificamente a preparação deste desafio, o treinador explicou que o foco da equipa não mudou face à época passada, sublinhou que a prioridade recai sobre o processo coletivo da sua equipa e do adversário, embora se façam ajustes estratégicos em função das características individuais.

“Mais do que individualmente, olhamos muito para o processo coletivo. Naturalmente há nuances, o Gyökeres era fortíssimo no ataque ao espaço, o Suárez também tem esses momentos. Ajustamos na pressão e nas transições, mas 90% da preparação centra-se no jogo coletivo”, explicou.

Numa perspetiva mais ampla, o treinador afirmou que nem o Arouca, nem o Sporting estão ainda na melhor versão, apontando “uma evolução contínua”.

“Tal como diz o Abel [Ferreira], temos de jogar com cabeça fria e coração quente. Há fases em que vamos sofrer, mas, em outras, queremos também assumir o jogo, ter bola e mostrar alegria por competir contra os melhores. É assim que crescemos como equipa”, declarou.

O técnico assumiu as ausências, para este jogo, de Pablo e Marozau, jogadores ainda a recuperar de problemas físicos.

O Arouca joga no domingo no reduto do Sporting, numa partida agendada para as 20h30, com arbitragem de Hélder Malheiro da Associação de Futebol de Lisboa.