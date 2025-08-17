Nota 4 para Hélder Malheiro. “Penálti e vermelho, boa decisão”

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 4 a Hélder Malheiro, árbitro do Sporting - Arouca, partida da 2.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro fez um “bom trabalho, atuação segura, discreta e com critério”.

Na primeira parte ocorreram os lances que eventualmente poderiam levantar alguma polémica, mas foram ambos bem decididos.

Aos 20 minutos, no primeiro golo dos leões, o árbitro esteve bem ao dar a lei da vantagem após falta do guarda-redes sobre Luis Suarez.

Já aos 28 minutos, Nandin acerta em Gonçalo Inácio na área, é falta para penálti e cartão vermelho, por estar em causa a integridade física do jogador leonino.

Por tudo isto, nota 4 para Hélder Malheiro.

Dentro das quatro linhas, o Sporting goleou o Arouca por 6-0.