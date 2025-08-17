Menu
Renascença
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Arouca

Vasco Seabra. "Expulsão retirou-nos completamente do jogo"

17 ago, 2025 - 23:22

O Sporting goleou o Arouca, por 6-0, em Alvalade.

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, lamentou a expulsão de um seu jogador ainda na primeira parte do jogo de Alvalade.

A partida

“A expulsão é o grande destaque, retirou-nos completamente do jogo, já era difícil jogar em Alvalade contra uma equipa muito capaz, com excelentes individualidades e coletivamente muito forte. Até ao 0-2 estávamos a competir, mas depois, na nossa ótica, o jogo fica estragado e muito condicionado. Limitou-nos muito.”

Segunda parte

“O objetivo era fortalecer os corredores, onde o Sporting é muito forte, se conseguíssemos bloquear o início da construção impedíamos que chegassem ao corredor, mas foi mais complicado. Tivemos de ajustar-nos na segunda parte, ainda assim acabámos por sofrer quando tentámos sair a jogar.”

Orgulho

Foi um dia mais difícil para nós, não éramos a melhor equipa do mundo na semana passada, não somos a pior agora. Tenho muito orgulho nos jogadores, como tinha antes do jogo. Temos um plantel muito capaz. Perdemos três pontos que nos custam mais pela dureza do resultado”

O Arouca perdeu 6-0 em Alvalade.

  Bola Branca 18h14
  15 ago, 2025
