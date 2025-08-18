César Peixoto. “Igualámos o FC Porto praticamente em tudo, menos nas faltas”

O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, dá os parabéns ao FC Porto pela vitória, mas elogia os seus jogadores.

A partida

“Parabéns ao FC Porto pela vitória. O que a minha equipa fez foi muito bom. Igualámos o FC Porto praticamente em tudo, menos nas faltas. O FC Porto faz 20 faltas e nós bastante menos. Constantemente travaram as nossas saídas quando recuperávamos a bola. O jogo esteve muitas vezes parado, o que nos quebrou em alguns momentos, mas nós fomos sempre muito bem organizados. Criámos situações para fazer golo, era justo. O resultado é dilatado. Assistimos a um bom jogo, taticamente muito rico, nunca abdicámos de jogar e do resultado. Esta é a alma, o crer e a qualidade que quero para esta equipa, neste jogo e nos que vamos ter daqui para a frente.”

A equipa foi melhorando

“O FC Porto tem qualidade e está numa fase boa. Criava alguma dificuldade na primeira fase de pressão. Sofremos um golo, mas a acabar a primeira parte tivemos duas situações claríssimas, em que podíamos ter feito o golo e ir para a segunda parte de uma forma diferente com o empate. Não entrámos muito bem na segunda parte, mas depois voltamos a entrar no jogo e batemo-nos de igual para igual. Roubámos muitas bolas no meio-campo adversário, quase tantas quantas em relação às que o FC Porto nos roubou. Jogámos olhos nos olhos com o FC Porto, sem receio. Faltou-nos em alguns momentos sermos agressivos na zona de finalização, chutar mais à baliza, meter mais gente, mas o que vi deixa-me contente.”

Dois avançados

“Eles sabem que eu quero, é não ter medo de jogar seja contra quem for. Estávamos a perder, mas colocámos dois avançados, não é nada que não tenhamos trabalhado. O risco faz parte de mim enquanto treinador. Faltou-nos golo, mas a equipa deu uma boa resposta. Acabámos por fazer um grande jogo e saímos daqui mais equipa. Igualámos nas chances, na segunda parte só tiveram uma a mais com o Rodrigo Mora.”

Juventude

“Estou muito contente com os jogadores e faz parte do projeto lançar jovens. Temo-lo feito. Mas sabemos do que precisamos e vai chegar gente para nos aportar agressividade na frente. Isso está entregue e não estou minimamente preocupado com isso. É de valorizar a união e a entrega de quem está cá.”