Tondela garante internacional português

19 ago, 2025 - 19:41
O internacional português Ivan Cavaleiro é o mais recente reforço do Tondela.
O extremo, de 31 anos, assina contrato pelos auriverdes até junho de 2027.
Ivan Cavaleiro é o 10.º reforço do Tondela para a nova temporada.
"Ivan Cavaleiro chega a Tondela com vários títulos no currículo, onde se destaca um campeonato nacional, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga, tendo ainda ganho uma Ligue 1 e dois títulos do Championship", assinala o clube.
Antes de chegar ao Tondela, o avançado representou o Benfica, o Mónaco, o Wolverhampton, o Fulham, o Alanyaspor, o Lille, o Red Bull Bragantino e o Stal Mielec.