  • Bola Branca 18h15
  • 19 ago, 2025
Tondela garante internacional português

19 ago, 2025 - 19:41

Ivan Cavaleiro, de 31 anos, assina contrato pelos auriverdes até junho de 2027.

O internacional português Ivan Cavaleiro é o mais recente reforço do Tondela.

O extremo, de 31 anos, assina contrato pelos auriverdes até junho de 2027.

Ivan Cavaleiro é o 10.º reforço do Tondela para a nova temporada.

"Ivan Cavaleiro chega a Tondela com vários títulos no currículo, onde se destaca um campeonato nacional, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga, tendo ainda ganho uma Ligue 1 e dois títulos do Championship", assinala o clube.

Antes de chegar ao Tondela, o avançado representou o Benfica, o Mónaco, o Wolverhampton, o Fulham, o Alanyaspor, o Lille, o Red Bull Bragantino e o Stal Mielec.

