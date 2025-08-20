Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 20 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Bruno Costa no Nacional - Sporting

20 ago, 2025 - 17:41

Já são conhecidos os árbitros para a terceira jornada da I Liga. Veja a lista completa.

A+ / A-

Nomeações para a 3.ª jornada da I Liga:

Moreirense-Vitória
Árbitro: João Pinheiro
VAR: Cláudia Ribeiro

Nacional-Sporting

Árbitro: Bruno Costa
VAR: João Bento

Arouca-Rio Ave
Árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Ricardo Moreira

Benfica-Tondela
Árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: Rui Costa

Famalicão-Gil Vicente
Árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Manuel Mota

FC Porto-Casa Pia
Árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Pedro Ferreira

Sp. Braga-AVS
Árbitro: João Gonçalves
VAR: Luís Ferreira

Estrela Amadora-Alverca
Árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Bruno Esteves

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 20 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?