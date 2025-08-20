Bruno Costa no Nacional - Sporting

20 ago, 2025 - 17:41
Nomeações para a 3.ª jornada da I Liga:
Moreirense-Vitória
Árbitro: João Pinheiro
VAR: Cláudia Ribeiro
Nacional-Sporting
Árbitro: Bruno Costa
VAR: João Bento
Arouca-Rio Ave
Árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Ricardo Moreira
Benfica-Tondela
Árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: Rui Costa
Famalicão-Gil Vicente
Árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Manuel Mota
FC Porto-Casa Pia
Árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Pedro Ferreira
Sp. Braga-AVS
Árbitro: João Gonçalves
VAR: Luís Ferreira
Estrela Amadora-Alverca
Árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Bruno Esteves