O luso-gibraltino Bernardo Lopes quer surpreender o Braga: "Estamos à porta de outro feito histórico"

A eliminatória será totalmente jogada em Portugal, porque o Lincoln Red Imps jogará como visitado no Estádio Algarve, antes de se deslocar à Pedreira. A primeira mão disputa-se esta quinta-feira, a partir das 20h00, e decide-se uma semana depois em Braga, à mesma hora.

"Atingimos o nosso objetivo da época que era entrar numa fase de grupos, mas agora tendo esta oportunidade, todos têm ambição e estão motivados", diz.

Seguiu-se uma vitória, nos penáltis, contra os arménios do FC Noah, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Agora, apenas o Braga separa os gibraltinos de uma inédita presença na Liga Europa.

Os campeões nacionais eliminaram o Víkingur na primeira pré-eliminatória da Champions e caiu para a Liga Europa após derrota com o Estrela Vermelha.

O central de 32 anos está há dez anos em Gibraltar, já se nacionalizou e é figura habitual da seleção da pequena península no sul de Espanha. À Renascença , defende que "foi por alguma razão" que o Lincoln Red Imps chegou tão longe na prova.

Com o português Bernardo Lopes como capitão, os gibraltinos do Lincoln Red Imps querem ser uma dura última barreira entre o Sporting de Braga e a fase de grupos da Liga Europa.

É uma eliminatória especial para si por serem os dois jogos em Portugal?

Comentava com a minha família há uns dias, é um misto de sentimentos. Já são muitos anos em Gibraltar, mas o sangue ainda continua português. O facto de jogarmos uma eliminatória ou um "play-off" para entrar na fase de grupos da Liga Europa já é uma motivação grande, juntar o facto de serem os dois jogos em Portugal, então são os ingredientes necessários para ter a motivação em alta e tentar fazer o melhor.

Quais são as vossas possibilidades na eliminatória?

O futebol é dentro de quatro linhas, nunca se sabe o que pode acontecer. O Braga tem muita força, é uma grande equipa, está habituado a jogar este nível de competição, possivelmente são mais favoritos que nós, mas como eu disse antes, temos que fazer o nosso jogo. Se chegamos aqui também foi por alguma razão. Melhores ou piores, conseguimos chegar aqui.

Atingimos o nosso objetivo da época que era entrar numa fase de grupos, mas agora tendo esta oportunidade, todos têm ambição e estão motivados. É tentar fazer o nosso melhor dentro das quatro linhas e logo se vê o que pode acontecer, apesar deles serem talvez mais favoritos que nós.

Quais os pontos fortos que deteta e de que forma planeiam surpreender?

Isso é entrar um bocadinho em coisas que talvez não possa falar, mas basicamente eu acho que temos que ter noção da força que o Braga tem, a grande equipa que o Braga é. Temos que respeitá-los de uma maneira que eu acho que eles vão respeitar em nós, a jogar o melhor futebol possível.

Sabemos que têm um novo treinador, são uma equipa que tem bastante posse de bola, muitos passos curtos, com ideias novas e acho que isso vai ser tentador para nós. Vamos tentar fazer o melhor para jogar contra eles e tentar também pôr o nosso jogo em prática contra uma equipa como o Braga que já vem há muitos anos a jogar competições europeias.

Já tinham estado uma vez na Liga Conferência, mas o quão histórico continua a ser Gibraltar ter uma equipa numa fase de liga?

Continua a ser sempre histórico. É um país pequeno, uma liga praticamente desconhecida a nível europeu, mas vem demonstrar que há qualidade porque depois da primeira vez ouviu-se que tinha sido um ano só, ou que tinha sido uma sorte. Não foi nada disso.

Foi muito trabalho, muito esforço por parte do clube e dos jogadores. Desde esse ano que temos vindo sempre a estar à porta de entrar mais uma vez na fase de grupos. Felizmente, depois de quatro anos de muito trabalho, muito crescimento, conseguimos mais uma vez entrar numa fase de grupos e estamos à porta de conseguir outro feito histórico para o país e para o clube.

Qual é a realidade do clube neste momento? São completamente profissionais?

As mudanças têm sido imensas. Desde que eu cheguei cá tem sido um processo lento, mas o clube tem vindo a crescer. Também o facto de poder jogar as competições europeias todos os anos, temos conseguido ser campeões muitos anos e faz com que o clube cresça mais rápido que os outros.

É um clube, neste momento, que é completamente profissional, mas comparado com os clubes a nível europeu, ainda está um bocado atrás. Também é um clube mais recente, um país que não está tão desenvolvido a nível futebolístico como os restantes na Europa, nomeadamente também Portugal. Faz parte do processo, é lento, ainda temos muito para crescer.