O luso-gibraltino Bernardo Lopes quer surpreender o Braga: "Estamos à porta de outro feito histórico"

Com o português Bernardo Lopes como capitão, os gibraltinos do Lincoln Red Imps querem ser uma dura última barreira entre o Sporting de Braga e a fase de grupos da Liga Europa.
O central de 32 anos está há dez anos em Gibraltar, já se nacionalizou e é figura habitual da seleção da pequena península no sul de Espanha. À Renascença, defende que "foi por alguma razão" que o Lincoln Red Imps chegou tão longe na prova.
Os campeões nacionais eliminaram o Víkingur na primeira pré-eliminatória da Champions e caiu para a Liga Europa após derrota com o Estrela Vermelha.
Seguiu-se uma vitória, nos penáltis, contra os arménios do FC Noah, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Agora, apenas o Braga separa os gibraltinos de uma inédita presença na Liga Europa.
"Atingimos o nosso objetivo da época que era entrar numa fase de grupos, mas agora tendo esta oportunidade, todos têm ambição e estão motivados", diz.
A eliminatória será totalmente jogada em Portugal, porque o Lincoln Red Imps jogará como visitado no Estádio Algarve, antes de se deslocar à Pedreira. A primeira mão disputa-se esta quinta-feira, a partir das 20h00, e decide-se uma semana depois em Braga, à mesma hora.
É uma eliminatória especial para si por serem os dois jogos em Portugal?
Comentava com a minha família há uns dias, é um misto de sentimentos. Já são muitos anos em Gibraltar, mas o sangue ainda continua português. O facto de jogarmos uma eliminatória ou um "play-off" para entrar na fase de grupos da Liga Europa já é uma motivação grande, juntar o facto de serem os dois jogos em Portugal, então são os ingredientes necessários para ter a motivação em alta e tentar fazer o melhor.
Quais são as vossas possibilidades na eliminatória?
O futebol é dentro de quatro linhas, nunca se sabe o que pode acontecer. O Braga tem muita força, é uma grande equipa, está habituado a jogar este nível de competição, possivelmente são mais favoritos que nós, mas como eu disse antes, temos que fazer o nosso jogo. Se chegamos aqui também foi por alguma razão. Melhores ou piores, conseguimos chegar aqui.
Atingimos o nosso objetivo da época que era entrar numa fase de grupos, mas agora tendo esta oportunidade, todos têm ambição e estão motivados. É tentar fazer o nosso melhor dentro das quatro linhas e logo se vê o que pode acontecer, apesar deles serem talvez mais favoritos que nós.
Quais os pontos fortos que deteta e de que forma planeiam surpreender?
Isso é entrar um bocadinho em coisas que talvez não possa falar, mas basicamente eu acho que temos que ter noção da força que o Braga tem, a grande equipa que o Braga é. Temos que respeitá-los de uma maneira que eu acho que eles vão respeitar em nós, a jogar o melhor futebol possível.
Sabemos que têm um novo treinador, são uma equipa que tem bastante posse de bola, muitos passos curtos, com ideias novas e acho que isso vai ser tentador para nós. Vamos tentar fazer o melhor para jogar contra eles e tentar também pôr o nosso jogo em prática contra uma equipa como o Braga que já vem há muitos anos a jogar competições europeias.
Já tinham estado uma vez na Liga Conferência, mas o quão histórico continua a ser Gibraltar ter uma equipa numa fase de liga?
Continua a ser sempre histórico. É um país pequeno, uma liga praticamente desconhecida a nível europeu, mas vem demonstrar que há qualidade porque depois da primeira vez ouviu-se que tinha sido um ano só, ou que tinha sido uma sorte. Não foi nada disso.
Foi muito trabalho, muito esforço por parte do clube e dos jogadores. Desde esse ano que temos vindo sempre a estar à porta de entrar mais uma vez na fase de grupos. Felizmente, depois de quatro anos de muito trabalho, muito crescimento, conseguimos mais uma vez entrar numa fase de grupos e estamos à porta de conseguir outro feito histórico para o país e para o clube.
Qual é a realidade do clube neste momento? São completamente profissionais?
As mudanças têm sido imensas. Desde que eu cheguei cá tem sido um processo lento, mas o clube tem vindo a crescer. Também o facto de poder jogar as competições europeias todos os anos, temos conseguido ser campeões muitos anos e faz com que o clube cresça mais rápido que os outros.
É um clube, neste momento, que é completamente profissional, mas comparado com os clubes a nível europeu, ainda está um bocado atrás. Também é um clube mais recente, um país que não está tão desenvolvido a nível futebolístico como os restantes na Europa, nomeadamente também Portugal. Faz parte do processo, é lento, ainda temos muito para crescer.
A fase de liga será jogada no Algarve ou há possibilidade de jogarem em Gibraltar?
Sei que na segunda-feira a UEFA foi a Gibraltar avaliar o campo onde nós estamos a jogar atualmente porque o estádio nacional está em obras. Foram avaliar o campo e deram o aval para que os jogos da seleção possam ser jogados lá em Gibraltar. Sei que a Federação e o clube fizeram a mesma proposta à UEFA para os jogos da fase de grupos, mas ainda não tenho a certeza qual foi a resposta.
Acredita que será cada vez mais regular vermos equipas de Gibraltar chegar às fases de liga?
Sim, acho que a própria Liga Conferência foi criada para dar voz aos clubes com menos força na Europa. Acho e espero que Gibraltar continue a crescer, tem tudo para isso, é uma zona fantástica, tem tudo para atrair jogadores, mas depende mesmo da liga, da federação e dos clubes em tentar promover-se da melhor maneira, chamar a atenção dos jogadores.
Seria ótimo que houvesse mais clubes a jogar estas competições, acho que estão no caminho certo, todos os anos temos duas ou três equipas que jogam as primeiras eliminatórias para entrar numa fase de grupos. Só o tempo dirá, mas eu espero que sim.
Regressar a Portugal está nos planos? Esta eliminatória pode ajudar a chamada à atenção dos clubes profissionais por cá?
Não digo não, gostava de um dia voltar, mas também não é uma coisa que eu pense diariamente. Se acontecer, ficaria extremamente feliz, se não acontecer também estou muito feliz aqui, sinto-me em casa. Claro que não fecharia a porta a um regresso a Portugal, estaria de braços abertos, seria ótimo.