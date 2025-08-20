Menu
Reforço 31. Alverca recebe mais um guarda-redes

20 ago, 2025 - 20:50

Clube ribatejano faz autêntica revolução no plantel.

A+ / A-

O Alverca oficializou a contratação de Matheus Mendes.

O guarda-redes, de 26 anos, assina por três temporadas.

Mendes foi formado pelo Atlético Mineiro.

“É um prazer ajudar este clube. O projeto é muito ambicioso e quero ajudar o Alverca”, disse o jogador.

O clube ribatejano soma agora 31 reforços para a temporada de regresso à I Liga.

São estes: André Paulo (Oliveira do Hospital), Steven Baseya (Villefranche, emprestado pelo Estrasburgo), Isaac James (Lorient), Ndemeni Bastien Meupiyou (Wolves), Gian Cabezas (Dep. Cali), Junior Mendes (Guingamp), Cédric Nuozzi (Genk), Felipe Lima (Flamengo), Tiago Leite (Fafe), Davy Gui (Dijon, fim de contrato), Chiquinho (Wolverhampton), Tomás Mendes (emprestado pelo Alavés), André Gomes (Benfica, empréstimo), Alex Amorim (Athletic-MG, empréstimo), Léo Chú (FC Dallas), Marko Milovanović (Almería, empréstimo), Stéphane Diarra (Lorient), Mateus Mendes (Palmeiras), Kaiky Naves (empréstimo do Palmeiras), Gonçalo Esteves (Udinese, empréstimo), Lamine Ndiaye (Saint-Étienne), Kauan Gomes (Maia Lidador), Abderrahmane Soumare (Nouakchott Academy Football), Sandro Lima (Atlético Goianiense), Sabit Abdulai (Botafogo-SP), Nabil Touaizi (Albacete), Sergi Gómez (Espanhol), Talisca (Palmeiras), Julián Martinez (CD Olimpia) e Francisco Chissumba (Sp. Braga, empréstimo).

