Santa Clara sonha com presença na Liga Conferência: "Tudo iremos fazer para conquistar essa passagem”

20 ago, 2025 - 15:21 • Lusa

Açorianos arrancam o "play-off" de acesso à fase de liga frente ao Shamrock Rovers esta quinta-feira.

O treinador Vasco Matos garantiu que o Santa Clara vai partir para o "play-off" da Liga Conferência de futebol com vontade de “continuar a fazer história”, mas alertou para a qualidade do Shamrock Rovers.

“Vamos dar o nosso melhor. Queremos continuar a fazer história no Santa Clara. Já o conseguimos por variadíssimas vezes. Esse é o nosso grande desejo e a nossa grande motivação”, afirmou.

O treinador falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção aos irlandeses do Shamrock Rovers para o jogo da primeira mão do ‘play-off’ de acesso à Liga Conferência.

Vasco Matos disse que a equipa tem a noção da “importância” de o Santa Clara marcar presença pela primeira vez na fase de liga da competição.

“Sabemos da importância do facto de entrarmos na fase de liga para o clube. Tudo iremos fazer para conquistar essa passagem”, reforçou.

O técnico assinalou que o plantel está a “aprender” e a “evoluir” com o maior número de jogos num curto espaço de tempo e alertou para a qualidade do próximo adversário que é líder isolado do campeonato irlandês.

“Vai ser um jogo extremamente complicado. Uma equipa que nos últimos cinco anos foi campeã quatro vezes. Uma equipa com capacidade, que já esta habituada a jogar pré-eliminatórias de Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência. É uma equipa que tem tarimba nestas andanças”, reforçou.

Sobre o momento da equipa, que nas duas primeiras jornadas da I Liga sofreu derrotas frente a Famalicão (3-0) e Moreirense (1-0), Vasco Matos admitiu serem “momentos duros”, mas afirmou que os resultados “não retiraram lucidez” ao conjunto açoriano.

“Temos de saber passar por este momento. Isso é um momento e não é uma tendência. Temos de saber vivê-lo e ultrapassá-lo”, realçou.

Já o jogador Luís Rocha garantiu que o Santa Clara vai partir para o encontro com uma “fome tremenda” e com “muita ambição”, rejeitando “desculpas” relacionadas com o cansaço.

“Enquanto grupo não vamos querer arranjar desculpas ou se é o cansaço ou as viagens. É algo que não estávamos habituados, mas é o fruto do nosso sucesso”, afirmou o central.

O Santa Clara chegou esta fase da Liga Conferência depois de ultrapassar o Varazdin da Croácia (3-2 no total da eliminatória) e Larne da Irlanda do Norte (3-0 após as duas mãos).

A partida entre Santa Clara e Shamrock Rovers está marcada para quinta-feira às 19:00 locais (20:00 no continente português), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Stefan Ebner (Áustria).

