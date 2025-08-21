Vasco Matos. “Acredito, sinceramente, que podemos ir à Irlanda dar a volta à eliminatória”

21 ago, 2025 - 23:30 • Lusa
O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, acredita que a sua equipa vai dar a volta à eliminatória da Liga Conferência.
“Estamos no intervalo da eliminatória e a equipa já demonstrou que consegue dar a volta. Esta é a nossa equipa, tem sido a nossa equipa ao longo dos últimos tempos. Vamos à Irlanda à procura de dar a volta ao jogo. Hoje, demonstrámos que somos uma equipa muito organizada, fomos muito competentes no jogo. Faltou-nos, se calhar, aquela pontinha de sorte, mas a equipa deu uma grande resposta. Acredito, sinceramente, que podemos ir à Irlanda e dar a volta à eliminatória.
A equipa do Shamrock mete muita gente na primeira fase, não é fácil encontrar esse timing de pressão porque eles baixam, por vezes, com cinco, seis e até sete homens. Aí, é complicado porque querem atrair para libertar espaços (...). É uma equipa muito competente e muito mais habituada a essas andanças do que a nossa.
É isso que nos vai fazer crescer e tornar mais fortes. Vamos à Irlanda com muita ambição para lutar pela vitória. Acredito sinceramente que podemos ir ganhar à Irlanda e é esse o nosso espírito aqui dentro.”