Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Santa Clara

Vasco Matos. “Acredito, sinceramente, que podemos ir à Irlanda dar a volta à eliminatória”

21 ago, 2025 - 23:30 • Lusa

O Santa Clara foi derrotado, em casa, pelos irlandeses do Shamrock.

A+ / A-

O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, acredita que a sua equipa vai dar a volta à eliminatória da Liga Conferência.

“Estamos no intervalo da eliminatória e a equipa já demonstrou que consegue dar a volta. Esta é a nossa equipa, tem sido a nossa equipa ao longo dos últimos tempos. Vamos à Irlanda à procura de dar a volta ao jogo. Hoje, demonstrámos que somos uma equipa muito organizada, fomos muito competentes no jogo. Faltou-nos, se calhar, aquela pontinha de sorte, mas a equipa deu uma grande resposta. Acredito, sinceramente, que podemos ir à Irlanda e dar a volta à eliminatória.

A equipa do Shamrock mete muita gente na primeira fase, não é fácil encontrar esse timing de pressão porque eles baixam, por vezes, com cinco, seis e até sete homens. Aí, é complicado porque querem atrair para libertar espaços (...). É uma equipa muito competente e muito mais habituada a essas andanças do que a nossa.

É isso que nos vai fazer crescer e tornar mais fortes. Vamos à Irlanda com muita ambição para lutar pela vitória. Acredito sinceramente que podemos ir ganhar à Irlanda e é esse o nosso espírito aqui dentro.”

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?