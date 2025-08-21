Vicens. “Muito contente pelo resultado”

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, fez o rescaldo da partida contra o Lincoln da primeira mão do playoff da Liga Europa.

Eliminatória decidida?

"Sabíamos que tínhamos de vir para tentar ganhar. Contentes por poder oferecer aos adeptos que fizeram o esforço de estar aqui, este triunfo. É de agradecer este apoio. Muito contente pelo resultado, muito bom para nós, pela equipa e pelos adeptos. Agora o foco é o próximo jogo."

Victor Gómez no ataque:

"O Victor Gómez tem essa capacidade de dar diferentes soluções em diferentes espaços e diferentes momentos. Está a adaptar-se bem ao que pedimos, é uma vantagem contar com um jogador como ele. Sabíamos que este mês de agosto ia ser infernal e se fossemos ter alguma opção de ter sucesso seria com todos. Estando todos preparados. É impossível dois jogos por semana e seguir em frente sem contar com todos. Pensamos no que pede cada jogo."

Braga com uma espécie de tiki-taka?

"Estamos ainda longe de ser a equipa na qual nos queremos transformar. Estamos em processo de construção a ter de ganhar jogos, com mexidas no onze. Ainda há muito a melhorar em todas as vertentes do jogo. Os rapazes estão a aplicar bem o que desejamos. O projeto vai em boa direção."

O Sp. Braga goleou o Lincoln, por 4-0, na primeira mão do playoff da Liga Europa. A segunda mão joga-se na próxima quinta-feira.