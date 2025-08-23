Menu
Arouca e Rio Ave empatam em jogo eletrizante

23 ago, 2025 - 22:50 • Lusa

Partida teve seis golos. Veja o resumo da partida.

A+ / A-

Um golo nos descontos da segunda parte permitiu ao Arouca empatar em casa a três golos com o Rio Ave, em jogo da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O francês Nais Djouahra fez o empate do Arouca, aos 90+3 minutos, depois de o brasileiro Clayton (48 e 76 minutos) e o croata Dario Spikic (64) marcarem para os vila-condenses, e o espanhol Jose Fontán (24) e o uruguaio Alfonso Trezza (75) fazerem os golos da equipa da casa.

O Rio Ave, que tem em atraso o encontro da primeira jornada, com o Benfica, continua sem vencer e somou o segundo empate em dois jogos, ocupando o 11.º lugar, enquanto o Arouca, que registou o segundo jogo sem perder em casa, passou a somar quatro pontos, no sétimo lugar.

Veja o resumo da partida.

