  • Bola Branca 18h15
  • 22 ago, 2025
Tondela

Ivo Vieira. "Benfica acabou por ser melhor, nitidamente"

23 ago, 2025 - 23:27

O treinador do Tondela, Ivo Vieira, considera que a vitória (3-0) do Benfica foi justa.

"Jogámos contra uma equipa num ambiente favorável, fortíssima. A mensagem passada vai ao encontro do que a equipa tentou fazer. Tínhamos de acreditar, conscientes do poderio do Benfica, este apoio fantástico. A equipa bateu-se, tentou discutir. Quero ver o futebol desta forma, seria contraditório aquilo que eu penso para o jogo estarmos aqui a defender num bloco baixo e acabar por perder na mesma. Não sabemos se seria assim. Tentámos que a equipa desse passos em frente naquilo que é o processo. Calendário difícil, mas vamos continuar a trabalhar, temos de melhorar alguns aspetos, tentar ferir o adversário. O Benfica acabou por ser melhor, nitidamente".

"Sabemos que o Benfica é uma equipa que pressiona alto, com um estádio bem composto. Tentámos atrair e procurar a velocidade dos jogadores da frente. Ajustámos com um extremo como quinto homem. Houve grande mérito do Benfica em variar o centro de jogo. O Benfica define muito bem no último terço, a ideia era tentar estar vivos no jogo, apanhámos uma equipa forte, que não nos deixou fazer o que pretendíamos".

