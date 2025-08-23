Moreirense derrota Guimarães

O Moreirense somou o terceiro triunfo no mesmo número de jornadas da I Liga, diante do Vitória de Guimarães, por 2-0.

Depois de ter faturado nas duas primeiras rondas, o avançado brasileiro Guilherme Schettine decidiu o dérbi vimaranense, com golos aos 47 e 49 minutos, sendo agora o melhor marcador do campeonato, com quatro tentos.

Em 15 presenças na I Liga, esta é a primeira vez que a formação de Moreira de Cónegos consegue vencer os três primeiros jogos no escalão principal, em que ocupa o primeiro lugar, com nove pontos.

Já o Vitória de Guimarães averbou a segunda derrota e tem três pontos.

Veja o resumo da partida: