Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 22 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Moreirense derrota Guimarães

23 ago, 2025 - 18:50 • Lusa

Schettine bisou. Veja o resumo da partida.

A+ / A-

O Moreirense somou o terceiro triunfo no mesmo número de jornadas da I Liga, diante do Vitória de Guimarães, por 2-0.

Depois de ter faturado nas duas primeiras rondas, o avançado brasileiro Guilherme Schettine decidiu o dérbi vimaranense, com golos aos 47 e 49 minutos, sendo agora o melhor marcador do campeonato, com quatro tentos.

Em 15 presenças na I Liga, esta é a primeira vez que a formação de Moreira de Cónegos consegue vencer os três primeiros jogos no escalão principal, em que ocupa o primeiro lugar, com nove pontos.

Já o Vitória de Guimarães averbou a segunda derrota e tem três pontos.

Veja o resumo da partida:

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 22 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?