Nota 4 para Anzhony Rodrigues. “Reverteu bem a decisão do penálti”

23 ago, 2025 - 23:43

Leia o resumo da análise do VAR Bola Branca Tiago Rocha.

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 4 a Anzhony Rodrigues, árbitro do Benfica – Tondela, partida da 3.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o VAR esteve bem ao ajudar o árbitro a reverter uma decisão de grande penalidade. A falta foi fora da área.

No computo geral, Anzhony Rodrigues fez uma arbitragem “discreta”, mas esteve “assertivo” no capítulo técnico e “sempre bem” no capítulo disciplinar. Deixou jogar e acertou nos quatro cartões amarelos mostrados.

Por tudo isto, nota 4 para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Tondela, por 3-0.

