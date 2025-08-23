Nota 4 para Bruno Costa. “Bem expulso”

23 ago, 2025 - 21:26
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 4 a Bruno Costa, árbitro do Nacional – Sporting, partida da 3.ª jornada da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que esta foi uma “arbitragem positiva”.
Pablo Ruan, do Nacional, foi expulso ainda na primeira parte. Os dois amarelos são bem mostrados.
O árbitro não esteve a marcar faltinhas, diz José Leirós.
Bruno Costa esteve “bem fisicamente e bem disciplinarmente, com critério uniforme”.
Por isso, nota 4 para o árbitro.
Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Nacional por 4-1.