  Bola Branca 18h15
  22 ago, 2025
Nota 4 para Bruno Costa. “Bem expulso”

23 ago, 2025 - 21:26

Leia o resumo da análise do VAR Bola Branca José Leirós.

O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 4 a Bruno Costa, árbitro do Nacional – Sporting, partida da 3.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que esta foi uma “arbitragem positiva”.

Pablo Ruan, do Nacional, foi expulso ainda na primeira parte. Os dois amarelos são bem mostrados.

O árbitro não esteve a marcar faltinhas, diz José Leirós.

Bruno Costa esteve “bem fisicamente e bem disciplinarmente, com critério uniforme”.

Por isso, nota 4 para o árbitro.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Nacional por 4-1.

