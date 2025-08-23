Tiago Margarido. “Derrota demasiado pesada”

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, considera que a derrota contra o Sporting é demasiado pesada.

A partida

"É uma derrota demasiado pesada. Entrámos bem, a ganhar. A equipa foi inteligente até ao lance da expulsão, o Sporting com dificuldades em chegar. A expulsão muda o rumo do jogo, se é difícil jogar contra o bicampeão com 11, imaginem com 10. Mesmo assim, a equipa foi solidária. Tentámos cobrir os espaços, conseguimos resistir até aos 76 minutos. A partir daí, fica complicado, a equipa acaba por levar mais dois golos, a meu ver demasiado exagerados para aquilo que foi o desenrolar dos 90 minutos"

Expulsão

"Na minha opinião, o primeiro amarelo é completamente escusado porque o jogador tenta reagir à perda numa zona alta, tenta disputar a bola, não há pisão, a falta não é agressiva. Estávamos a 100 metros da nossa baliza. É extremamente exagerado. No segundo, o Pablo tem de ter mais prudência naquilo que é a abordagem ao lance. São mais de 60 minutos a jogar com menos 1. A equipa tem apresentado solidez e solidariedade, a verdade é que hoje não conseguimos resistir. Estamos a jogar contra o bicampeão nacional, só por si já é fortíssimo"

Evolução da equipa

"Estamos num processo de reconstrução, estes últimos dois jogos até sofrermos o segundo golo a equipa demonstrou competência, está a evoluir dentro daquilo que nós enquanto equipa técnica esperamos. Estou muito positivo em relação ao futuro. Acredito que esta margem de evolução ainda será grande. Estou muito positivo".