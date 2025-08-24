Menu
  • Bola Branca 18h15
  • 22 ago, 2025
I Liga

Braga empata em casa com AVS

24 ago, 2025 - 22:36

Partida teve quatro golos. Veja o resumo do jogo.

O Sp. Braga tropeça em casa e perde os primeiros pontos do campeonato depois de empatar 2-2 com o AVS.

Os arsenalistas estiveram a ganhar 1-0, com golo de Zalazar, de grande penalidade, mas os visitantes deram a volta ao marcador, com tentos de Rafael Barbosa e Diego Duarte.

Já perto do final da partida, após minutos de grande pressão, os guerreiros do Minho chegaram à igualdade por Fran Navarro, aos 87 minutos.

A equipa da casa ainda procurou a vitória nos minutos finais, mas o resultado não voltou a alterar-se.

O Braga passa agora a somar 7 pontos, após três jornadas, e o AVS consegue o primeiro ponto da época.

Veja o resumo da partida:

