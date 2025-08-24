Menu
  22 ago, 2025
Nota 3 para Sérgio Guelho. “Algumas decisões discutíveis ao nível disciplinar”

24 ago, 2025 - 21:20

Leia o resumo da análise do VAR Bola Branca Tiago Antunes.

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 3 a Sérgio Guelho, árbitro do FC Porto – Casa Pia, partida da 3.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que “foi um jogo simples, sem lances polémicos”, mas o árbitro teve algumas decisões “discutíveis ao nível disciplinar”.

Na primeira parte, nota, aos 15 minutos, numa possível mão na área do Casa Pia, o árbitro “deixou seguir e bem”.

Já no segundo tempo, faltou o cartão amarelo para Svensson, dos gansos, e foi exagerado o amarelo a Seba Perez.

Por tudo isto, nota 3 para a arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto goleou o Casa Pia por 4-0.

