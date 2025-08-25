Aos 41 anos, Mateus regressa ao Boavista

25 ago, 2025 - 15:35
O Boavista caiu para o distrital do Porto e vai ter um histórico no seu plantel: aos 41 anos, Mateus regressa para vestir de axadrezado.
O avançado angolano representou o Boavista entre 2017 e 2020, com 14 golos e cinco assistências em 96 jogos. Mas também por lá passou na temporada 2007/08.
Nas últimas duas épocas esteve no Maia Lidador, também da distrital. Marcou 34 golos em 48 jogos.
O clube anunciou outros nove reforços: os guarda-redes Fábio Mesquita e Mariani; Bruno Pinheiro, Tomás Oliveira, Idé, Miguel Fernandes, Yannik, Zezinho e Tomás Pimenta.