Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Distrital do Porto

Aos 41 anos, Mateus regressa ao Boavista

25 ago, 2025 - 15:35

Axadrezados tentam reconstruir o plantel, agora que vão começar por baixo, e chamam um histórico.

A+ / A-

O Boavista caiu para o distrital do Porto e vai ter um histórico no seu plantel: aos 41 anos, Mateus regressa para vestir de axadrezado.

O avançado angolano representou o Boavista entre 2017 e 2020, com 14 golos e cinco assistências em 96 jogos. Mas também por lá passou na temporada 2007/08.

Nas últimas duas épocas esteve no Maia Lidador, também da distrital. Marcou 34 golos em 48 jogos.

O clube anunciou outros nove reforços: os guarda-redes Fábio Mesquita e Mariani; Bruno Pinheiro, Tomás Oliveira, Idé, Miguel Fernandes, Yannik, Zezinho e Tomás Pimenta.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?