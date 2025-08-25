Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

II Liga

Benfica B vai de empate em empate

25 ago, 2025 - 20:42

Partida teve dois golos na primeira parte.

A+ / A-

O Lusitânia Lourosa e o Benfica B empataram 1-1, em partida da jornada 3 da II Liga.

O golo dos donos da casa – emprestada – foi apontado pelo central Dylan Collard.

Já pelo Benfica B empatou Tiago Freitas, em cima do intervalo.

Nota para o facto de os jovens encarnados terem jogado com 10 desde o minuto 40.

Já na segunda parte brilharam os guarda-redes das duas equipas, mas não houve mais golos.

Com este resultado o Lourosa sobe aos cinco pontos em três jogos. Já a equipa das águias soma três empates em três pontos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?