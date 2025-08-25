Benfica B vai de empate em empate

O Lusitânia Lourosa e o Benfica B empataram 1-1, em partida da jornada 3 da II Liga.

O golo dos donos da casa – emprestada – foi apontado pelo central Dylan Collard.

Já pelo Benfica B empatou Tiago Freitas, em cima do intervalo.

Nota para o facto de os jovens encarnados terem jogado com 10 desde o minuto 40.

Já na segunda parte brilharam os guarda-redes das duas equipas, mas não houve mais golos.

Com este resultado o Lourosa sobe aos cinco pontos em três jogos. Já a equipa das águias soma três empates em três pontos.