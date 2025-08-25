Menu
Futebol feminino

Sorteio do campeonato realiza-se na próxima quarta-feira

25 ago, 2025 - 19:27

A FPF lembra, no entanto, que o “sorteio será condicionado devido à pendência de processo cautelar relativo à participação de uma das equipas”.

O sorteio do campeonato feminino de futebol vai realizar-se esta quarta-feira, dia 27 de agosto, na Cidade do Futebol, a partir das 19h00.

A primeira liga vai ter 10 clubes participantes. São 18 jornadas. O campeonato começa a 13 de setembro.

O sorteio tem algumas condicionantes. Uma delas é que nas primeiras duas jornadas os quatro primeiros classificados da época anterior (Benfica, Sporting, Sp. Braga e Torreense) não se podem encontrar.

O comunicado tem, no entanto, um asterisco: “sorteio será condicionado devido à pendência de processo cautelar relativo à participação de uma das equipas”.

