Maturidade do FC Porto surpreende Tonel. "Não deixa jogar o adversário"

Tonel, antigo defesa de Sporting e FC Porto, está surpreendido com a maturidade que os dragões já revelam com três jogos disputados, apesar de uma total revolução na equipa em relação à temporada passada.

"Surpreende-me ter uma equipa com treinador novo, tantos jogadores novos e já parecer muito madura em campo. Sabe estar em campo, não deixa jogar o adversário, fez sempre mais faltas, raramente é apanhado em transições. Não deixa os contra-ataques, mata muito jogo a meio-campo. Percebe os momentos do jogo de forma já muito avançada tendo em conta que há tanta coisa nova", diz, à Renascença.

No entanto, o ex-capitão dos leões também vê pontos muito positivos no arranque do Sporting de Rui Borges.

"O Sporting tem feito boas exibições, no jogo com o Nacional notei algumas fragilidades na bola parada defensiva, mas compensou com qualidade ofensiva. É uma equipa rotinada e madura que está também muito bem", avalia.

O jogo em Alvalade é o primeiro clássico da época. Tonel acredita que as equipas se equivalem e o "único favoritismo para os leões é o fator casa".

Será, também, o primeiro grande teste para o FC Porto de Farioli depois de vitórias contra Vitória, Gil Vicente e Casa Pia: "É a primeuira vez que apanha uma equipa do seu nível, é o jogo de maior dificuldade que vai ter até ao momento. É um jogo de tripla, o Sporting joga em casa e tem esse fator a favor."

"Compreendo que Mora queira sair"

A possível saída de Rodrigo Mora é um dos principais temas no universo portista nos últimos dias do mercado.

Tondela compreende que o médio de 18 anos queira deixar o clube, até porque vê poucas hipóteses de entrar no onze inicial: "Compreendo, é um prodígio, tem uma qualidade acima da média, mas neste 4-3-3 não será fácil entrar a titular."

"A posição dele é um 10, por trás do avançado, mas não tem espaço neste sistema que joga com dois interiores. Pode jogar a extremo, entrou na direita contra o Gil Vicente, mas acho que ele prefere a esquerda. Também percebo do lado do Porto, porque não jogando poderá desvalorizar", atira.

Gonçalo Inácio também terá proposta para rumar à Arábia Saudita. Tonel aconselha o Sporting a segurar o central: "Seria importante, porque à medida que o tempo passa, afirma-se como líder em campo. Há negócios que não se podem dizer que não. A não ser que batam a cláusula, o Sporting deve tentar sempre segurá-lo."

O Sporting-FC Porto, da quarta jornada, joga-se em Alvalade a partir das 20h30 deste sábado com relato na Renascença.