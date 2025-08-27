Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 27 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga Europa

Carlos Vicens ainda duvida do Lincoln. "Podem mostrar uma terceira versão"

27 ago, 2025 - 22:26

Apesar da vantagem de quatro golos, o treinador do Braga recusa pensar em poupar a equipa a pensar na próxima jornada.

A+ / A-

Apesar da vantagem de quatro golos, o treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, recusa pensar em poupanças contra os gibraltinos do Lincoln Red Imps no "play-off" da Liga Europa.

O técnico espanhol acredita que os Red Imps ainda podem surpreender e mostrar "uma terceira versão" do seu estilo de jogo.

A segunda mão do "play-off" está marcada para as 20h00 desta quinta-feira.

Eliminatória está decidida? “Já vimos coisas distintas deles, na primeira e na segunda partes do jogo de lá, e temos de estar preparados para podermos ter pela frente uma terceira versão, na tentativa de nos surpreender. Vamos querer fazer um bom jogo perante os nossos adeptos e oferecer-lhes uma vitória para passar à fase de grupos."

Evolução da equipa: “Penso que os jogadores querem jogar, desfrutar do jogo e amanhã têm uma oportunidade para fazer um bom jogo, para tentar vencer e jogar bem. Temos boas sensações e queremos aplicar o que fomos treinando. Temos analisado a evolução da equipa e temos vindo a melhorar em todos os aspetos e estamos a trabalhar nisso.”

Pensa gerir a equipa? “Não. Preparámo-nos para este jogo e nada mais. Vou apresentar a equipa que me dá garantias das soluções mais adequadas para este jogo, como fazemos em todas as circunstâncias, porque temos vindo a ter desafios em todos os jogos.”

Surpreendido pelo AVS? "Não disse que tinha ficado surpreendido, mas sim que foi o nosso melhor jogo. Fomos muito superiores e tivemos erros que nos custaram golos. Vamos tentar minimizar os erros e maximizar as chegadas à baliza. O futebol define-se nas áreas e nesse jogo controlámos mais e melhor o jogo. Temos de ser mais contundentes".

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 27 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?