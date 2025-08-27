Carlos Vicens ainda duvida do Lincoln. "Podem mostrar uma terceira versão"

Apesar da vantagem de quatro golos, o treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, recusa pensar em poupanças contra os gibraltinos do Lincoln Red Imps no "play-off" da Liga Europa.

O técnico espanhol acredita que os Red Imps ainda podem surpreender e mostrar "uma terceira versão" do seu estilo de jogo.

A segunda mão do "play-off" está marcada para as 20h00 desta quinta-feira.

Eliminatória está decidida? “Já vimos coisas distintas deles, na primeira e na segunda partes do jogo de lá, e temos de estar preparados para podermos ter pela frente uma terceira versão, na tentativa de nos surpreender. Vamos querer fazer um bom jogo perante os nossos adeptos e oferecer-lhes uma vitória para passar à fase de grupos."

Evolução da equipa: “Penso que os jogadores querem jogar, desfrutar do jogo e amanhã têm uma oportunidade para fazer um bom jogo, para tentar vencer e jogar bem. Temos boas sensações e queremos aplicar o que fomos treinando. Temos analisado a evolução da equipa e temos vindo a melhorar em todos os aspetos e estamos a trabalhar nisso.”

Pensa gerir a equipa? “Não. Preparámo-nos para este jogo e nada mais. Vou apresentar a equipa que me dá garantias das soluções mais adequadas para este jogo, como fazemos em todas as circunstâncias, porque temos vindo a ter desafios em todos os jogos.”

Surpreendido pelo AVS? "Não disse que tinha ficado surpreendido, mas sim que foi o nosso melhor jogo. Fomos muito superiores e tivemos erros que nos custaram golos. Vamos tentar minimizar os erros e maximizar as chegadas à baliza. O futebol define-se nas áreas e nesse jogo controlámos mais e melhor o jogo. Temos de ser mais contundentes".