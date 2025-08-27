João Gonçalves nomeado para apitar o clássico Sporting-FC Porto

27 ago, 2025 - 17:26 • Redação
O árbitro João Gonçalves foi nomeado para apitar o primeiro clássico do campeonato, entre o Sporting e FC Porto.
O árbitro de 33 anos estreia-se em jogos dos grandes esta época. Será o segundo jogo que apita no campeonato, depois de ter estado no Braga-Aves da terceira jornada.
Antes, apitoi ainda o Haverfordwest County-Floriana, da Liga Conferência.
João Gonçalves foi o terceiro melhor árbitro da época passada na I Liga.
Em Alvalade, será assistido por Ângelo Carneiro e Pedro Ribeiro, com Miguel Nogueira como quarto árbitro. Na Cidade do Futebol estará Rui Costa como videoárbitro, assistido nessas funções por Paulo Brás.
Gil Vicente FC-Moreirense FC
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Raquel Correia
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: João Martins
Casa Pia AC-CD Nacional
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Catarina Campos
VAR: Luís Ferreira
AVAR: José Pereira
AFS-FC Famalicão
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: Inácio Pereira e David Soares
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Hugo Ribeiro
Vitória SC-FC Arouca
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: Vítor Ferreira
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Pedro Felisberto
Sporting CP-FC Porto
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Rui Costa
AVAR: Paulo Brás
CD Tondela-Estoril Praia
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: João Bessa Silva e Renato Carvalho
4.º árbitro: Dylan Fernandes
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Paulo Brás
FC Alverca-SL Benfica
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Nuno Eiras
CD Santa Clara-CF Estrela Amadora
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: João Macedo e Luís Costa
4.º árbitro: Bruno M. Costa
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Diogo Pereira
Rio Ave FC-SC Braga
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: Luís Filipe
VAR: Rui Silva
AVAR: Tiago Leandro