Renascença Renascença
  • Bola Branca 18h14
  • 27 ago, 2025
I Liga

João Gonçalves nomeado para apitar o clássico Sporting-FC Porto

27 ago, 2025 - 17:26 • Redação

Conheça as nomeações do Conselho de Arbitragem para os jogos da quarta jornada.

O árbitro João Gonçalves foi nomeado para apitar o primeiro clássico do campeonato, entre o Sporting e FC Porto.

O árbitro de 33 anos estreia-se em jogos dos grandes esta época. Será o segundo jogo que apita no campeonato, depois de ter estado no Braga-Aves da terceira jornada.

Antes, apitoi ainda o Haverfordwest County-Floriana, da Liga Conferência.

João Gonçalves foi o terceiro melhor árbitro da época passada na I Liga.

Em Alvalade, será assistido por Ângelo Carneiro e Pedro Ribeiro, com Miguel Nogueira como quarto árbitro. Na Cidade do Futebol estará Rui Costa como videoárbitro, assistido nessas funções por Paulo Brás.

Confira as equipas de arbitragem de todos os jogos da I Liga

Gil Vicente FC-Moreirense FC
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Raquel Correia
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: João Martins

Casa Pia AC-CD Nacional
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Catarina Campos
VAR: Luís Ferreira
AVAR: José Pereira

AFS-FC Famalicão
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: Inácio Pereira e David Soares
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Hugo Ribeiro

Vitória SC-FC Arouca
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: Vítor Ferreira
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Pedro Felisberto

Sporting CP-FC Porto
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Rui Costa
AVAR: Paulo Brás

CD Tondela-Estoril Praia
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: João Bessa Silva e Renato Carvalho
4.º árbitro: Dylan Fernandes
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Paulo Brás

FC Alverca-SL Benfica
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Nuno Eiras

CD Santa Clara-CF Estrela Amadora
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: João Macedo e Luís Costa
4.º árbitro: Bruno M. Costa
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Diogo Pereira

Rio Ave FC-SC Braga
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: Luís Filipe
VAR: Rui Silva
AVAR: Tiago Leandro

