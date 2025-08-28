Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 28 ago, 2025
Derrota nos Açores decide eliminatória. Santa Clara empata na Irlanda e falha a Liga Conferência

28 ago, 2025 - 21:42 • Redação com Lusa

Shamrock Rovers e Santa Clara não saíram do 0-0 e triunfo irlandês por 2-1 em São Miguel decide a eliminatória.

Acabou o sonho europeu do Santa Clara. Os açorianos falham o apuramento para a Liga Conferência com um empate, sem golos, em casa do Shamrock Rovers, valendo o triunfo dos irlandeses na primeira mão, por 2-1.

Vasco Matos e os jogadores acreditavam na reviravolta na eliminatória, mas o resultado nuna saiu do nulo.

Josh Honoah ainda enviou uma bola à trave do lado dos Rovers, sendo que o Santa Clara teve também várias oportuniades de perigo para se adiantar no marcado e empatar a eliminatória.

O Santa Clara, quinto classificado da época passada, regressa à competição já no domingo contra o Estrela da Amadora, nos Açores.

