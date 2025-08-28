SC Braga volta a golear o Lincoln Red Imps e chega à fase principal da Liga Europa

28 ago, 2025 - 21:55 • Eduardo Soares da Silva
O Braga cumpriu com o favoritismo, voltou a golear os gibraltinos do Lincoln Red Imps, por 5-1, e está na fase principal da Liga Europa.
Depois da vitória por 4-0 na primeira mão, no Algarve, Carlos Vicens promoveu rotação intensa no onze inicial, alinhando com vários dos menos utilizados até ao momento como Yanis da Rocha, Diego Rodrigues, Gabri Martínez, Moscardo, entre outros.
Desde cedo que os minhotos se adiantaram no marcador com Vítor Carvalho a fazer o primeiro de cabeça, num canto, aos 12 minutos de jogo.
O espanhol Gabri Martínez ainda bisou antes do intervalo com golos aos 41 e 48 minutos.
Os restantes golos ficaram reservados para a reta final do encontro. Sandro Vidigal fez o quarto aos 77 minutos e Pau Victor, saído do banco, fez o quinto aos 82 minutos.
Houve ainda tempo para o golo de honra dos Red Imps, por Kike Gómez, aos 89 minutos minutos.
No agregado, o Braga venceu por 9-1, entra na fase principal da Liga Europa, enquanto que o Lincoln Red Imps cai para a Liga Conferência.