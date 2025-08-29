VAR do Sporting – Arouca com nota negativa

29 ago, 2025 - 18:38
O VAR do Sporting – Arouca teve nota negativa. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou as apreciações às equipas de arbitragem dos jogos da segunda jornada da I Liga.
Manuel Mota foi o vídeo-árbitro da partida e José Pereira o AVAR.
Veja as notas:
AVS SAD-Casa Pia
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem – Satisfatório
Tondela-Famalicão
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem – Satisfatório
Vitória-Estoril
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Muito satisfatório
Estrela-Benfica
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório
Rio Ave-Nacional
Arbitragem - Muito satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório
Alverca-Sp. Braga
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Muito satisfatório
Santa Clara-Moreirense
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório
Sporting-Arouca
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Insatisfatório
Gil Vicente-FC Porto
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório