  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
VAR do Sporting – Arouca com nota negativa

29 ago, 2025 - 18:38

Dados divulgados esta sexta-feira pelo Conselho de Arbitragem.

O VAR do Sporting – Arouca teve nota negativa. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou as apreciações às equipas de arbitragem dos jogos da segunda jornada da I Liga.

Manuel Mota foi o vídeo-árbitro da partida e José Pereira o AVAR.

Veja as notas:

AVS SAD-Casa Pia
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem – Satisfatório

Tondela-Famalicão
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem – Satisfatório

Vitória-Estoril

Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Muito satisfatório

Estrela-Benfica
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório

Rio Ave-Nacional
Arbitragem - Muito satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório

Alverca-Sp. Braga
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Muito satisfatório

Santa Clara-Moreirense
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório

Sporting-Arouca
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Insatisfatório

Gil Vicente-FC Porto
Arbitragem - Satisfatório
Vídeoarbitragem - Satisfatório

