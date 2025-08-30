Custódio. “É esse o nosso objetivo, fazer golos ao Benfica”

O Benfica ainda não sofreu qualquer golo oficial esta temporada, mas o técnico do Alverca acredita que os ribatejanos podem ser os primeiros a fazer golos à equipa de Bruno Lage.

"Observámos todos os jogos do Benfica e esse é mais um desafio para nós. Espero que seja o primeiro jogo em que vão sofrer golos. É esse o nosso objetivo, fazer golos ao Benfica. Somos uma equipa competitiva e queremos lutar pelo jogo perante os nossos adeptos", admite o técnico, em conferência de imprensa.

Após uma autêntica revolução no plantel e também nas infraestruturas desportivas do clube, Custódio Castro admite que todos têm dado o máximo e que todos os dias têm sido especiais desde a pré-época.

"Trabalhamos sempre no máximo. Acreditamos nos jogadores e naquilo que estamos a fazer. Preparámos a equipa com foco no jogo com o Benfica. Como veem tudo está em construção, até esta sala de conferências. Os balneários e tudo o que temos no estádio foi em contrarrelógio, mas estão com qualidade de I Liga. É quase como a nossa preparação, passo a passo. Acreditamos no que está a ser feito no clube", afirmou.

Em relação a uma eventual mudança no sistema tático de três para quatro defesas, utilizado pelo Benfica de Bruno Lage, o técnico dos alverquenses salientou que o mais importante será a postura da equipa do Alverca em campo.

"Temos uma forma de abordar os jogos, uma filosofia e é dentro disso que vamos fazer. Temos completa noção das mais-valias do Benfica e da variabilidade que põe no jogo. Muito mais do que um sistema, importa a forma como olhamos para o jogo e enfrentamos o adversário. Sabemos a competência que precisamos para este jogo", vincou.

O guarda-redes André Gomes não pode ser utilizado, por estar emprestado pelos encarnados ao Alverca, e o defesa brasileiro Naves (castigado) também não pode dar o contributo aos ribatejanos.

Custódio Castro admitiu que "farão falta", mas as ausências são ao mesmo tempo a oportunidade para outros no plantel. "Todos os jogadores contam e é nestes momentos que esperamos que eles possam ter mostrar o seu rendimento".

O defesa esquerdo Chissumba saiu tocado do treino, mas à partida estará disponível para o jogo contra o Benfica.

O Alverca, que soma um ponto na prova, recebe o Benfica, que tem seis e menos um jogo, no Complexo Desportivo de Alverca, no domingo, pelas 18h00, em jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.