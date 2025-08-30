Insólito: dois guarda-redes do Portimonense expulsos na primeira-parte

30 ago, 2025 - 19:46 • Redação
Dois guarda-redes do Portimonense foram expulsos na primeira-parte do jogo deste sábado com o Benfica B, no Seixal, com poucos minutos de intervalo.
Sebastian Civois viu o cartão vermelho direto, aos 43 minutos da primeira-parte, por falta sobre um jogador encarnado que seguia isolado, em partida da 4.ª jornada da II Liga.
Para o seu lugar entrou Douglas Friedrich, que foi expulso aos 45+2, pelo árbitro Hélder Malheiro, por tocar a bola com as mãos fora da grande área.
Sem mais guarda-redes no banco de suplentes, o defesa Jarleysom foi defender a baliza do Portimonense.
Apesar de reduzida a nove jogadores e com um guarda-redes adaptado, a turma algarvia venceu o Benfica B, por 2-1.
Ruan e Tamble marcaram para o Portimonense, aos 4 e 71 minutos, pelo Benfica marcou Rego, aos 70 minutos.
O Portimonense está no 5.º lugar da II Liga, com sete pontos em quatro jornadas. O Benfica B ocupa a 14.ª posição, com três pontos.
[notícia atualizada às 20h19 - com o resultado final da partida]