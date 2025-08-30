Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Nota 4 para João Gonçalves. “Boas decisões, boa arbitragem”

30 ago, 2025 - 23:49

Leia o resumo da análise do VAR Bola Branca José Leirós.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 4 a João Gonçalves, árbitro do Sporting - FC Porto, partida da 4.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que, no seu primeiro clássico, João Gonçalves “passou com distinção”.

“Boas decisões, tranquilo, seguro, competente boa arbitragem”, resumiu.

Só nota para dois lances, segundo José Leirós: Mangas enganou o árbitro na primeira parte, num lance com Borja Sainz e, aos 51 minutos, faltou o amarelo a William Gomes.

Ainda na primeira parte, Geny Catamo caiu na área e pediu grande penalidade, mas os dois jogadores estavam a agarrar-se mutuamente na disputa da bola, não há falta.

Por isso, nota 4 para João Gonçalves.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Sporting, por 2-1, em partida da jornada 4 da I Liga.

