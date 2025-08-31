Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
I Liga

Clayton empata Sp. Braga

31 ago, 2025 - 23:00 • Lusa

Avançado brasileiro bisou. Veja o resumo da partida.

O Sp Braga falhou a subida ao terceiro lugar e o regresso às vitórias na I Liga, ao empatar 2-2 na visita ao Rio Ave, recuperando de duas desvantagens, na quarta jornada.

Em Vila do Conde, o brasileiro Clayton ‘bisou’ pelos anfitriões, aos 14 minutos, de penálti, e aos 24, para se isolar na liderança dos melhores marcadores da prova, agora com cinco golos, mas os visitantes, recém-apurados para a fase de liga da Liga Europa, igualaram por Roger Fernandes, aos 22, e pelo suplente franco-marroquino Amine El Ouazzani, aos 88.

O Sp Braga empatou pela segunda jornada consecutiva e está no sexto lugar da I Liga, com oito pontos, enquanto o Rio Ave é 11.º classificado, com três (menos um jogo), e registou a terceira igualdade em outras tantas partidas disputadas, mantendo-se sem derrotas na prova, a par dos minhotos, do líder isolado FC Porto, do Famalicão e do Benfica.

Veja o resumo da partida:

