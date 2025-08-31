Custódio Castro. "Se empatássemos este jogo não caía mal"

O treinador do Alverca, Custódio Castro, deixa elogios à sua equipa, mas também criticas à arbitragem.

A partida

"Temos uma forma de trabalhar e não abdicamos dela. Acreditamos muito naquilo que fazemos. Não sou aquele tipo de treinador que vai dizer 'ah, perdemos e não abdicámos da identidade'. Já a temos, não tem a ver com isso. Sabíamos a grande equipa que estávamos a defrontar e abordámos o jogo de forma séria e profissional. Olho para o jogo e vejo um bom jogo de futebol. Um ou outro erro de arbitragem. Não gosto muito de entrar por aí, mas temos de ver a situação da interferência no primeiro golo. Mas faz parte, também têm o direito de errar. Temos de olhar para este tipo de lances com um bocadinho mais de atenção. Mas acho que foi um bom jogo. Duas equipas a tentar. O Benfica tem duas ou três oportunidades na primeira parte, mais bola e faz dois golos. Nós também temos algumas, aproveitando alguns espaços, e acabamos por não marcar. Ouvi o mister Bruno Lage dizer que o Samuel [Soares] está numa grande forma, e está. Numa forma 'monstra'. Viu-se hoje outra vez. E depois fomos em busca de relançar o jogo. Os jogadores acreditaram muito, seja em futebol mais apoiado, seja em busca da profundidade. Acho que foi mais um jogo competente, que acaba de ser mais uma vitória moral. Se empatássemos este jogo depois de estar a perder 2-0, não caía mal", começou por analisar.

Expulsão fez acreditar

"Acreditámos sempre que era possível fazer qualquer coisa. O Benfica não tinha sofrido golos e nós dissemos que iríamos tentar marcar. E isso aconteceu. Não era a derrota que esperávamos. Quando ficámos 11 contra 10 carregámos, tentámos flanquear mais o jogo, colocámos o Esteves... Era preciso mais paciência também. Foi esse a nossa tentativa, de ir em busca do resultado. Fizemos um golo, penso que poderíamos ter feito pelo menos mais um".

Mais de 30 jogadores novos

"É muito importante [a paragem]. Não sei se ficámos por aqui. Ainda falta um dia de mercado e há algumas surpresas. Trabalho as minhas ideias desde o primeiro dia. A verdade é que, nesse primeiro dia, não tínhamos assim tantos jogadores que hoje já cá estão. Basta ouvir os grandes treinadores de grandes equipas a referir que precisam de muito tempo para trabalhar. Acho que, neste caso, o do Alverca também precisa de um bocadinho mais de tempo...