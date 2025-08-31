Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

VAR Bola Branca

Nota 4 para José Bessa. “Dois amarelos ao Dedic são bem mostrados”

31 ago, 2025 - 21:17

Leia o resumo da análise do VAR Bola Branca Tiago Rocha.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 4 a José Bessa, árbitro do Alverca - Benfica, partida da 4.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que foi uma “arbitragem bem positiva”.

Os três golos da partida são legais (não há fora de jogo no golo de Schjelderup nem falta sobre Samu no tento do Alverca) e os dois cartões amarelos ao Dedic são “bem mostrados”.

Por tudo, nota 4 para José Bessa.

Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Alverca, por 2-1.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?