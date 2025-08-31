Nota 4 para José Bessa. “Dois amarelos ao Dedic são bem mostrados”

31 ago, 2025 - 21:17
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 4 a José Bessa, árbitro do Alverca - Benfica, partida da 4.ª jornada da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que foi uma “arbitragem bem positiva”.
Os três golos da partida são legais (não há fora de jogo no golo de Schjelderup nem falta sobre Samu no tento do Alverca) e os dois cartões amarelos ao Dedic são “bem mostrados”.
Por tudo, nota 4 para José Bessa.
Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Alverca, por 2-1.