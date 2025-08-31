Presidente do Vitória deixa o clube se ficar abaixo do quinto lugar

31 ago, 2025 - 16:04
O presidente do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso, promete deixar o cargo no final da época se a equipa se classificar abaixo do quinto lugar na I Liga.
O líder vitoriano falou aos jornalistas depois do empate entre Vitória e Arouca (1-1).
"O nosso objetivo é ganhar todos os jogos. Se ficarmos abaixo do quinto lugar, sou o primeiro a sair. O projeto é este. Estamos a passar por uma fase em que temos de apostar nos jovens. Este clube tem de ser respeitado e queremos jogadores que queiram cá estar. Não estou agarrado [ao cargo]. Se correr mal, sou o primeiro a sair", garantiu.
António Miguel Cardoso lembra que a equipa tem um plantel com jovens e elogiou os processos de treino da equipa técnica liderada por Luís Pinto.