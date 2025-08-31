Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Presidente do Vitória deixa o clube se ficar abaixo do quinto lugar

31 ago, 2025 - 16:04

António Miguel Cardoso defende o plantel e o treinador.

A+ / A-

O presidente do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso, promete deixar o cargo no final da época se a equipa se classificar abaixo do quinto lugar na I Liga.

O líder vitoriano falou aos jornalistas depois do empate entre Vitória e Arouca (1-1).

"O nosso objetivo é ganhar todos os jogos. Se ficarmos abaixo do quinto lugar, sou o primeiro a sair. O projeto é este. Estamos a passar por uma fase em que temos de apostar nos jovens. Este clube tem de ser respeitado e queremos jogadores que queiram cá estar. Não estou agarrado [ao cargo]. Se correr mal, sou o primeiro a sair", garantiu.

António Miguel Cardoso lembra que a equipa tem um plantel com jovens e elogiou os processos de treino da equipa técnica liderada por Luís Pinto.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?