  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
I Liga

Quatro golos e empate no Tondela - Estoril

31 ago, 2025 - 18:12

Minutos de descontos foram intensos com dois tentos. Veja o resumo da partida.

O Tondela e o Estoril empataram 2-2, em jogo da quarta jornada da I Liga.

As duas equipas continuam sem vencer no campeonato.

Pelos tondelenses apontaram Tiago Manso, de penálti, e Ivan Cavaleiro.

Já canarinhos marcaram Begraoui e Guitane.

Nota para os últimos dois golos – um para cada lado – que foram apontados já nos descontos.

Com este resultado, o Tondela conseguiu o primeiro ponto do campeonato, enquanto o Estoril, que tem um jogo em atraso, soma o segundo empate.

Veja o resumo da partida:

