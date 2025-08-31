Quatro golos e empate no Tondela - Estoril

31 ago, 2025 - 18:12
O Tondela e o Estoril empataram 2-2, em jogo da quarta jornada da I Liga.
As duas equipas continuam sem vencer no campeonato.
Pelos tondelenses apontaram Tiago Manso, de penálti, e Ivan Cavaleiro.
Já canarinhos marcaram Begraoui e Guitane.
Nota para os últimos dois golos – um para cada lado – que foram apontados já nos descontos.
Com este resultado, o Tondela conseguiu o primeiro ponto do campeonato, enquanto o Estoril, que tem um jogo em atraso, soma o segundo empate.
Veja o resumo da partida: