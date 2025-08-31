Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Santa Clara e Estrela continuam sem vencer

31 ago, 2025 - 22:44

Veja o resumo da partida que não teve golos.

A+ / A-

O Santa Clara e o Estrela da Amadora empataram 0-0, em partida da quarta jornada da I Liga.

As duas equipas ainda procuram a primeira vitória no campeonato, mas ainda não foi este domingo.

O jogo teve poucas oportunidades. Destaque para um golo anulado aos açorianos, aos 88 minutos.

Após esta igualdade, o Estrela da Amadora soma três pontos em quatro jogos e o Santa Clara – que ficou fora da Liga Conferência, soma apenas um, mas tem uma partida em atraso.

Veja o resumo do jogo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?