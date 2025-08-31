Santa Clara e Estrela continuam sem vencer

31 ago, 2025 - 22:44
O Santa Clara e o Estrela da Amadora empataram 0-0, em partida da quarta jornada da I Liga.
As duas equipas ainda procuram a primeira vitória no campeonato, mas ainda não foi este domingo.
O jogo teve poucas oportunidades. Destaque para um golo anulado aos açorianos, aos 88 minutos.
Após esta igualdade, o Estrela da Amadora soma três pontos em quatro jogos e o Santa Clara – que ficou fora da Liga Conferência, soma apenas um, mas tem uma partida em atraso.
Veja o resumo do jogo.