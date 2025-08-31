Menu
Vinícius Júnior faz aparição surpresa no Alverca-Benfica

31 ago, 2025 - 19:57 • Ricardo Vieira

Estrela do Real Madrid e da seleção do Brasil esteve nas bancadas do Complexo Desportivo do FC Alverca para assistir ao embate com as águias.

Vinícius Júnior, a estrela do Real Madrid e da seleção do Brasil, deslocou-se este sábado a Alverca para assistir ao jogo entre o clube ribatejano e o Benfica, a contar para a quarta-feira da I Liga.

Para surpresa e alegria de muitos adeptos, o craque brasileiro viajou até Portugal para ser um dos espetadores da partida entre o Alverca e as águias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O motivo? Vinícius Júnior, de 25 anos, é um dos acionistas do FC Alverca, que está de regresso ao primeiro escalão do futebol nacional.

A estrela do futebol mundial viu o seu clube perder com o Benfica, por 2-1, com os ribatejanos a sonharem com o empate nos minutos finais.

