Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 01 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol

Adepto detido no Sporting-FC Porto por violação de interdição a recintos desportivos

01 set, 2025 - 15:17 • Diogo Camilo Lusa

Desde o início da época desportiva já foram detidos sete adeptos por incumprimento das medidas de interdição.

A+ / A-

Um adepto proibido de assistir a recintos desportivos foi detido este sábado no Estádio José Alvalade, por ver o jogo entre Sporting e FC Porto.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) indicou que o suspeito foi fetido por "incumprimento de uma medida de interdição de acesso a recintos desportivos".

"O adepto em causa estava sujeito a uma sanção acessória imposta pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), na sequência do incumprimento do dever de usar de correção, moderação e respeito durante um evento desportivo", refere a PSP em comunicado.

Na sexta-feira foi também detido um adepto no Estádio Dr. Fernando Pessoa, na cidade de Leiria, durante o jogo da 4ª jornada da Segunda Liga, entre a União de Leiria e o Torreense, pelo mesmo motivo.

Pelo crime de desobediência, ambos podem ser condenados a pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias.

Desde o início da época desportiva já foram detidos sete adeptos por incumprimento das medidas de interdição.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 01 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda