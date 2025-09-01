Adepto detido no Sporting-FC Porto por violação de interdição a recintos desportivos

Um adepto proibido de assistir a recintos desportivos foi detido este sábado no Estádio José Alvalade, por ver o jogo entre Sporting e FC Porto.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) indicou que o suspeito foi fetido por "incumprimento de uma medida de interdição de acesso a recintos desportivos".

"O adepto em causa estava sujeito a uma sanção acessória imposta pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), na sequência do incumprimento do dever de usar de correção, moderação e respeito durante um evento desportivo", refere a PSP em comunicado.

Na sexta-feira foi também detido um adepto no Estádio Dr. Fernando Pessoa, na cidade de Leiria, durante o jogo da 4ª jornada da Segunda Liga, entre a União de Leiria e o Torreense, pelo mesmo motivo.

Pelo crime de desobediência, ambos podem ser condenados a pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias.

Desde o início da época desportiva já foram detidos sete adeptos por incumprimento das medidas de interdição.