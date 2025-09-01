Alverca contrata avançado no fecho do mercado

01 set, 2025 - 22:20
O Alverca confirmou a contratação de Figueiredo.
O avançado chega do América Mineiro, por empréstimo do Vasco da Gama.
O jogador brasileiro, de 24 anos, fez 5 golos e 4 assistências em 31 jogos.
"Mal posso esperar por representar este clube. O FC Alverca tem um projeto muito ambicioso e fico feliz por fazer parte dele", referiu Figueiredo, ao site dos ribatejanos.
O Alverca tem mais de 30 reforços confirmados para a nova temporada: André Paulo (Oliveira do Hospital), Steven Baseya (Villefranche, emprestado pelo Estrasburgo), Isaac James (Lorient), Ndemeni Bastien Meupiyou (Wolves), Gian Cabezas (Dep. Cali), Junior Mendes (Guingamp), Cédric Nuozzi (Genk), Felipe Lima (Flamengo), Tiago Leite (Fafe), Davy Gui (Dijon, fim de contrato), Chiquinho (Wolverhampton), Tomás Mendes (emprestado pelo Alavés), André Gomes (Benfica, empréstimo), Alex Amorim (Athletic-MG, empréstimo), Léo Chú (FC Dallas), Marko Milovanović (Almería, empréstimo), Stéphane Diarra (Lorient), Mateus Mendes (Palmeiras), Kaiky Naves (empréstimo do Palmeiras), Gonçalo Esteves (Udinese, empréstimo), Lamine Ndiaye (Saint-Étienne), Kauan Gomes (Maia Lidador), Abderrahmane Soumare (Nouakchott Academy Football), Sandro Lima (Atlético Goianiense), Sabit Abdulai (Botafogo-SP), Nabil Touaizi (Albacete), Sergi Gómez (Espanhol), Talisca (Palmeiras), Julián Martinez (CD Olimpia), Francisco Chissumba (Sp. Braga, empréstimo), Matheus Mendes (América Mineiro) e Figueiredo (Vasco da Gama).