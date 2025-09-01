Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 01 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Alverca contrata avançado no fecho do mercado

01 set, 2025 - 22:20

Brasileiro Figueiredo reforça ataque dos ribatejanos.

A+ / A-

O Alverca confirmou a contratação de Figueiredo.

O avançado chega do América Mineiro, por empréstimo do Vasco da Gama.

O jogador brasileiro, de 24 anos, fez 5 golos e 4 assistências em 31 jogos.

"Mal posso esperar por representar este clube. O FC Alverca tem um projeto muito ambicioso e fico feliz por fazer parte dele", referiu Figueiredo, ao site dos ribatejanos.

O Alverca tem mais de 30 reforços confirmados para a nova temporada: André Paulo (Oliveira do Hospital), Steven Baseya (Villefranche, emprestado pelo Estrasburgo), Isaac James (Lorient), Ndemeni Bastien Meupiyou (Wolves), Gian Cabezas (Dep. Cali), Junior Mendes (Guingamp), Cédric Nuozzi (Genk), Felipe Lima (Flamengo), Tiago Leite (Fafe), Davy Gui (Dijon, fim de contrato), Chiquinho (Wolverhampton), Tomás Mendes (emprestado pelo Alavés), André Gomes (Benfica, empréstimo), Alex Amorim (Athletic-MG, empréstimo), Léo Chú (FC Dallas), Marko Milovanović (Almería, empréstimo), Stéphane Diarra (Lorient), Mateus Mendes (Palmeiras), Kaiky Naves (empréstimo do Palmeiras), Gonçalo Esteves (Udinese, empréstimo), Lamine Ndiaye (Saint-Étienne), Kauan Gomes (Maia Lidador), Abderrahmane Soumare (Nouakchott Academy Football), Sandro Lima (Atlético Goianiense), Sabit Abdulai (Botafogo-SP), Nabil Touaizi (Albacete), Sergi Gómez (Espanhol), Talisca (Palmeiras), Julián Martinez (CD Olimpia), Francisco Chissumba (Sp. Braga, empréstimo), Matheus Mendes (América Mineiro) e Figueiredo (Vasco da Gama).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 01 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda