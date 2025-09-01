Benfica-Santa Clara abre jornada 5 no regresso do campeonato

01 set, 2025 - 12:36 • Inês Braga Sampaio
Já são conhecidos os horários da quinta jornada do campeonato, que marca o regresso da prova após a pausa para as seleções.
A ronda começa com dois jogos em simultâneo: o Benfica-Santa Clara e o Alverca-Tondela, ambos no dia 12 de setembro, sexta-feira, às 20h15.
No sábado, dia 13, jogam FC Porto e Sporting. Os dragões recebem o Nacional às 18h00 e os leões visitam o Famalicão às 20h30. Os minhotos estão em segundo lugar e são a única equipa sem golos sofridos.
Sexta-feira, 12 de setembro
Benfica – Santa Clara, 20h15
Alverca – Tondela, 20h15
Sábado, 13 de setembro
Moreirense – Rio Ave, 15h30
Estoril Praia – AFS, 15h30
FC Porto – Nacional, 18h00
Famalicão – Sporting, 20h30
Domingo, 14 de setembro
Estrela Amadora – Vitória de Guimarães, 15h30
Arouca – Casa Pia, 18h00
SC Braga – Gil Vicente, 20h30