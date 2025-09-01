Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 01 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica-Santa Clara abre jornada 5 no regresso do campeonato

01 set, 2025 - 12:36 • Inês Braga Sampaio

Encarnados jogam a 12 de setembro, sexta-feira após a pausa para as seleções. FC Porto e Sporting alinham no sábado.

A+ / A-

Já são conhecidos os horários da quinta jornada do campeonato, que marca o regresso da prova após a pausa para as seleções.

A ronda começa com dois jogos em simultâneo: o Benfica-Santa Clara e o Alverca-Tondela, ambos no dia 12 de setembro, sexta-feira, às 20h15.

No sábado, dia 13, jogam FC Porto e Sporting. Os dragões recebem o Nacional às 18h00 e os leões visitam o Famalicão às 20h30. Os minhotos estão em segundo lugar e são a única equipa sem golos sofridos.

Horário da jornada 5:

Sexta-feira, 12 de setembro

Benfica – Santa Clara, 20h15

Alverca – Tondela, 20h15

Sábado, 13 de setembro

Moreirense – Rio Ave, 15h30

Estoril Praia – AFS, 15h30

FC Porto – Nacional, 18h00

Famalicão – Sporting, 20h30

Domingo, 14 de setembro

Estrela Amadora – Vitória de Guimarães, 15h30

Arouca – Casa Pia, 18h00

SC Braga – Gil Vicente, 20h30

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 01 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda